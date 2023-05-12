تقرير: القوات الروسية تواجه تهديدا بالتطويق في باخموت

تواجه القوات الروسية احتمال تعرضها لتطويق واسع النطاق في أعقاب الهجمات الأوكرانية الناجحة على أجنحة قوة المرتزقة فاجنر التي تقاتل في مدينة باخموت المحاصرة، وفقا لما قاله مراسل التلفزيون الرسمي الروسي، يوم الخميس.

وكتب يفجيني بودوبني عبر صفحته على منصة تلجرام أن القوات الأوكرانية تمكنت من اختراق الخطوط الروسية حول سوليدار، التي تبعد بضعة كيلومترات شمال شرق باخموت.

وكان رئيس فاجنر يفجيني بريجوزين قد حذر من قبل عدة مرات من التعرض لتطويق وشيك بسبب عدم تأمين الأجنحة.

وكتب بودوبني: "الوضع صعب". ولم تتمكن القوات الروسية من السيطرة على سوليدار إلا في نهاية كانون الثاني/يناير بعد أسابيع من القتال العنيف.

ولم يتسن على الفور التحقق من تفاصيل التقدم الأوكراني بشكل مستقل. ولم تقدم القيادة العسكرية الأوكرانية حتى الآن أي معلومات، وتحدثت فقط عن قتال عنيف بالقرب من باخموت.