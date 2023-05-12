 الرئاسة الإيطالية: الرئيس ماتاريلا يستقبل زيلينسكي في روما غدا - بوابة الشروق
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الرئاسة الإيطالية: الرئيس ماتاريلا يستقبل زيلينسكي في روما غدا

روما (د ب ا)
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 2:50 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 2:50 م

 

أكد قصر الرئاسة في إيطاليا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سوف يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما غدا السبت.

كما أن من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول خلال الزيارة.

ومنذ وصول ميلوني إلى مقاليد السلطة وهي داعم قوي لأوكرانيا في تصديها للعملية العسكرية الروسية.

ويدعو بابا الفاتيكان، بصورة شبه يومية منذ أكثر من عام، إلى الصلاة من أجل أوكرانيا، ويناشد كييف وموسكو الاتفاق على وقف إطلاق النار.

ولم يقبل الحبر الأعظم بعد دعوات كييف لزيارة أوكرانيا، ويقول إنه لن يذهب إلا حال تلقى دعوة لزيارة روسيا أيضا.


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