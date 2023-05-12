إكرامي يكشف موقف رمضان صبحي من العودة للأهلي

كشف إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، ووالد زوجة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبة رمضان في العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الأحمر.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: «كل ما يُقال بأن رمضان صبحي أبدى للمقربين منه رغبته في العودة للأهلي مرة أخرى، والاعتذار لإدارة النادي غير صحيح».

وأضاف: «رمضان صبحي يركز في مستقبله مع فريقه الحالي بيراميدز، ويرغب في العودة مرة أخرى إلى المنتخب الوطني».

وأتم: «رمضان سعيد في نادي بيراميدز، ولم يفصح عن رغبته في الاعتذار لإدارة الأهلي بسبب رحيله عن الفريق، من أجل العودة من جديد في الموسم القادم».