الموريتانيون يتوجهون غدا السبت إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية والبلدية

يتوجه أكثر من مليون وسبعمائة ألف ناخب موريتاني، غدا السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأولى في عهد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.



وشكت المعارضة ممثلة بحزب " تواصل الإسلامي" وحزب تكتل القوى الديمقراطية، من استخدام الحزب الحاكم لوسائل الدولة في حملته الانتخابية وتهديد الموظفين والمسؤولين إذا تقاعسوا عن دعم لوائحه.



وأرسل الاتحاد الأفريقي بعثة لمراقبة الانتخابات الموريتانية.



ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 036ر785ر1 ناخبا، نسـبة النساء منهم 52%، موزعين على 4728 مكتب تصويت في عموم البلاد.



ويشارك في هذه الاستحقاقات 25 حزبا سياسيا هي إجمالي الأحزاب المعترف بها قدمت 1378 لائحة تتنافس على 238 بلدية، و145 لائحة للمجالس الجهوية الـ (13)، فيما تتنافس 559 لائحة على المقاعد النيابية (176 مقعدا).



وتتميز الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية هذه السنة باعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.



كما تم اعتماد النسبية على مستوى البرلمان من أجل مشاركة أوسع لمختلف الطيف السياسي، حيث سيتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية، والبالغ عددهم 176 نائبا، بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين والنسبية 50% لكل منهما، فضلا عن انتخاب النواب الموريتانيين في الخارج لأول مرة من قبل أعضاء الجاليات الموريتانية.