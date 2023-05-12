وزير الأوقاف: للأسماء الحسنى بركة وأسرار لا يدركها إلا من ذاق وعرف

• جمعة: من سار بين الناس جابرًا للخواطر أدركه لطف الله في جوف المخاطر

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن للأسماء الحسنى بركة وأسرار لا يدركها إلا من ذاق وعرفـ، وذكر الله يقين وسلوك نحيا به بين الخلائق وليس مجرد ألفاظ يرددها اللسان، مشيرا إلى أن الذكر طمأنينة للقلوب، واستحضار لمعية الله ومراقبته ومعاني أسمائه والعمل بمقتضاها.

وأكد جمعة، خلال خطبة الجمعة من مسجد عمر مكرم بالقاهرة، أن الخلق وإن اجتمعوا لن يستطيعوا أن يهبوا ولدًا لعقيم ولا عافية لمبتلى ولا مغفرة لعاص، إنه الله وحده، مضيفا أنه لن يصل عطاء معط لمعطى إلا بإذن الواحد الأحد، ولو اجتمعت الدنيا على أن توقف شيئًا من خير أراده الله لك فلن يقطعوه عنك، ولو اجتمعت على أن يعطوك شيئًا لم يكتبه الله لك فلن يستطيعوا أبدًا.

ولفت إلى قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إلَّا واحِدًا، مَن أحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ"، فالإحصاء مراتب؛ العلم بها، وفهم معانيها، والعمل بمقتضاها، يقول سبحانه: "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى"، فمن سأل الله (عز وجل) بأسمائه الحسنى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى كان من الموفقين.

وأشار إلى أن ذكر الله (عز وجل) سواء كان عامًا أو خاصًا بأسمائه الحسنى فهو مما تطمئن به القلوب، حيث يقول الحق سبحانه: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"، وأن الذكر ليس مجرد ألفاظ يرددها اللسان، إنما هي حالة يعيشها الإنسان تتملك قلبه وحسه استحضارًا لعظمة الله ومراقبة له، فمن أدرك أن الله سميع عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء لا يمكن أن يخالف أمر الله سبحانه.

ونوه بأن بعض الناس قد يعطون عطاءً لبعض الخلق؛ عطاءً من المال أو الجاه أو المنفعة لكنهم لن يعطوه إلا ما كتبه الله له، ولو اجتمع الخلق جميعًا والدنيا وما فيها على أن يعطوا ولدًا لعقيم أو صحة لسقيم أو هداية لعاص فلن يملكوا من الأمر شيئًا؛ لأن الأمر كله بيد الله، وحتى لو منحوه بعض المال فهو ما أجراه الله له على أيديهم.

وأكد أننا عندما نتحدث عن أسماء الله الحسنى وعن ذكره سبحانه بها فإن علينا أن نستحضر في القلب معناها وأن نعيشها من ذلك مثلا (الرحمن الرحيم) فقد كتب الرحمة على نفسه وجعلها للراحمين من خلقه يقول نبينا (صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ): "مَن لا يَرحَمْ، لا يُرحَمْ" وقال (صلى الله عليه وسلم): "الرَّاحِمونَ يرحَمُهم الرَّحمنُ تبارَك وتعالى؛ ارحَموا مَن في الأرضِ يرحَمْكم مَن في السَّماءِ".