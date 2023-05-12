قصور الثقافة تعلن فتح باب المشاركة في مشروع «ابدأ حلمك» بالعريش

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فتح باب المشاركة واستقبال طلبات التقدم لورشة مشروع "ابدأ حلمك" بالعريش بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، إنه بعد إعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة عن حزمة أنشطة وفعاليات بسيناء في ضوء تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بأرض الفيروز، تطلق الهيئة ورشة "ابدأ حلمك"، بالعريش للتدريب على فنون المسرح.

ويتم فتح باب المشاركة لشباب محافظة شمال سيناء، واستمرار التقديم سواء إلكتروني، أو ورقي من خلال الاستمارات الموجودة بقصر ثقافة العريش، حتى يوم 25 من شهر مايو الحالي، حيث تم تحديد يومي 26 و27 من الشهر نفسه لإجراء الاختبارت للمتقدمين، وتمثل محافظة شمال سيناء بداية انطلاق المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل أيضا محافظتي قنا والمنوفية في وقت لاحق.

من جهته قال المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، إن ورشة ابدأ حلمك بالعريش سيقوم بالتدريب بها المخرج والفنان عصام السيد، عضو اللجنة الفنية للمشروع، ومعه مجموعة من المدربين المتميزين، حيث يتم البدء في التدريبات فور إجراء الاختبارات للمتقدمين وتحديد المقبولين.

ويذكر أن مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال.

فيما شهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ.

وتجرى حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.