كتائب القسام تعلن إسقاط قذيفة مضادة للدروع على دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة «ميركافا» شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعات قوات الاحتلال في «شارع 10» جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأشارت إلى أن عناصرها تمكنون من استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في «شارع 8» جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأفادت بأن «عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة».

ووسّع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية على عدة محاور في القطاع، وقال إنه قرر العودة للعمل في جباليا شمالي غزة وإجلاء السكان، بعد محاولات حركة المقاومة حماس استعادة قدراتها هناك.

وتواصل قوات الاحتلال التوغل، منذ الخميس، في حي الزيتون ومناطق في حيي الصبرة وتل الهوى (جنوبي مدينة غزة) وتنفذ عمليات قصف واسعة في هذه المناطق، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى إضافة لدمار مادي واسع، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

وشهدت هذه المنطقة اشتباكات واسعة، بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات الإسرائيلية في رفح، دعا جيش الاحتلال، صباح السبت، لتهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين، من الناحية الشرقية.