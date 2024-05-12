الزهور يتعاقد مع أحمد دعبس رئيسا لجهاز كرة اليد بفرعي النادي

تعاقد نادي الزهور برئاسة محمد الدمرداش، مع أحمد دعبس ليشغل منصب رئيس جهاز كرة اليد بفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس.

ويأتي التعاقد مع دعبس بهدف تطوير منظومة اللعبة بالنادي ورفع مستوى النتائج في جميع القطاعات؛ وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته كرة اليد بنادي الزهور خلال الأعوام الماض،ية حيث تحصد العديد من الفرق ميداليات في بطولات المنطقة والجمهورية، بالإضافة إلى استمرار فريقي السيدات والرجال في دوري المحترفين.

ويتمتع أحمد دعبس بسيرة ذاتيه مليئة بالإنجازات والمحطات الهامة كان اخرها منصب المدير الفني العام لجهاز كرة اليد بنادي الزمالك ومن ابرز انجازاته:

وتم توقيع العقد بمقر النادي بمدينة نصر بحضور محمد الدمرداش رئيس النادي، و علي عادل أمين الصندوق، ومحمد مطيع سكرتير عام النادي، ونشوى النحاس عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح مساعد مدير النادي للنشاط الرياضي وأحمد الليثي مدير النشاط الرياضي.

ويهدف نادي الزهور إلى الاهتمام بالرياضات المختلفة سواء الجماعية أو الفردية من أجل الاستمرار في الطفرة التي يشهدها النادي على مستوى الرياضة في جميع الألعاب ومنها كرة اليد التي شهدت طفرة كبيرة.