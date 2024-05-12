يسود محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقسًا معتدلا رغم ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لنشاط الرياح التي ساعدت على تلطيف درجة الحرارة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهبوب رياح مثيرة للرمال.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس معتدل على مدار اليوم نتيجة لنشاط الرياح التي تهب على فترات متقطعة وبلغت سرعتها 42 كيلو في الساعة، وجرى التنسيق مع كل الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة فور حدوث أي طوارئ خاصة أن هيئة الأرصاد الجوية أرسلت بيانًا يحذر من هبوب رياح مثيرة للرمال.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة الطرق الدولية والساحلية كلًا في نطاق مدينته، والتنسيق مع إدارات المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من سرعة السيارات وعدم القيادة نهائيًا في حالة هبوب رياح مثيرة للرمال على الطريق، مؤكدًا أن جميع الطرق الدولية والساحلية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، ونسبة الرطوبة التي بلغت 39%، إلا أن الأجواء معتدلة بسائر المدينة كون الرياح ساهمت في تلطيف الطقس، ويستمتع السائحون بهذه الأجواء داخل المنتجعات السياحية.

وعن حالة الملاحة البحرية، أكد المركز أن حالة البحر معتدلة والرياح به شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1,50 حتى 2 متر، وكل الموانئ البحرية مفتوحة وتستقبل السفن.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم، طقسًا معتدلًا، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء اليوم 33 درجة مئوية والصغرى 19 درجة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 29 والصغرى 17 درجة، وفي طابا العظمى 29 والصغرى 18، وسانت كاترين العظمى 27 والصغرى 11، وشرم الشيخ العظمى 34 والصغرى23.