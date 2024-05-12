رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال مشروع مستشفى الطوارئ الجديد

أجرى الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية بموقع العمل لمستشفى الطوارئ الجديد؛ لمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، والدكتور حسني دوير، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والمهندس محمد أبو هلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

وأوضح الدكتور محمود زكي، أن مستشفى الطوارئ الجديد، تعد أول مستشفى على مستوى الدلتا مخصصة لأعمال الطوارئ لخدمة المواطنين بإقليم الدلتا، وتقع في نطاق مستشفيات جامعة طنطا بمساحة 1600 متر مربع، وتحتوى على 8 غرف عمليات ودور كامل لعمليات الحروق بواقع غرفين للحالات الحرجة وحالات الحروق بالدرجات الأولى والثانية ورعاية مركزة للحروق وعناية المتوسطة وغرفة عمليات صغرى للحالات البسيطة، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال الأساسات لكامل المسطح وجار تنفيذ الأعمدة لسقف البدروم، وتتكون المستشفى من بدروم ودور أرضي و7 أدوار متكررة بطاقة استيعابية 200 سرير.

كما قام زكي، بجولة داخل مستشفى الطوارئ الجامعي برفقة الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مستشفى الطوارئ.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة قسم الأشعة المقطعية والاستقبال وأشاد بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمرضى.