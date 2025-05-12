ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات

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ارتفعت الأسهم الأمريكية بشدة في بداية تعاملات اليوم الاثنين في بورصة وول ستريت بنيويورك بعد إعلان الصين والولايات المتحدة التوصل إلى هدنة مدتها 90 يوما في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.

واتفقت الدولتان على خفض ضخم للرسوم الجمركية المتبادلة التي حذر المحللون من أن تؤدي إلى ركود الاقتصاد وخلق نقص في السلع في السوق الأمريكية.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 7ر2%.

فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 981 نقطة أي بنسبة 4ر2% في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر3%.