كتائب القسام: تنسيق موعد الإفراج عن عيدان ألكسندر مع الصليب الأحمر

قال قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، لقناة «الجزيرة» إنه تم تنسيق موعد الإفراج عن الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، مع الصليب الأحمر اليوم.

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني إسرائيلي، بإطلاق سراح المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال في تصريحات نقلها موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، مساء الاثنين، إن «الجيش الإسرائيلي يستعد لنقل وإعادة الجندي المخطوف عيدان ألكسندر، ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء، من منطقة خان يونس».

من جانبها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن «عائلة ألكسندر وصلت قبل قليل، إلى قاعدة ريعيم بغلاف غزة، قبيل إطلاق سراحه».

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنه تقرر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «إطلاق حماس سراح عيدان ألكسندر الرهينة الأمريكي، الذي كان يعتقد أنه مات، خبر رائع».