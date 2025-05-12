مصرع شخص وإصابة 32 آخرين إثر حادث تصادم على طريق سريع في لوس أنجلوس

لقي شخص حتفه وأصيب 32 آخرون بينهم اثنان في حالة حرجة؛ جراء تصادم حافلة سياحية وسيارة رياضية متعددة الأغراض على طريق سريع في منطقة لوس أنجلوس صباح أمس الأحد، وفقا لمسئولين.



وذكرت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، في بيان صحفي، أن سائق السيارة الرياضية وكان بمفرده، لقي حتفه بعدما اندلعت النيران في السيارة عقب الحادث الذي وقع بعد الساعة الخامسة صباحا بقليل في منطقة هاسيندا هايتس، على بعد نحو 32 كيلومترا شرق وسط مدينة لوس أنجلوس.



وأكد ضابط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا زاكاري سالازار، نقل 32 شخصا إلى المستشفيات بينهم اثنان بحالة حرجة.



وقال مسئولون، إن الحافلة كانت متجهة من منطقة إنديو الصحراوية بالقرب من بالم سبرينجز إلى حي كورياتاون في لوس أنجلوس.



وذكرت الشرطة، في البداية، أن الحافلة كانت قادمة من مورونجو.



وجرى إعادة فتح الطريق السريع بالكامل في وقت متأخر من الصباح.