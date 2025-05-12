لجنة الانتخابات في الفلبين: الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي لن يتمكن من التصويت لأنه غير مسجل

ذكرت لجنة الانتخابات في الفلبين، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي لن يستطيع تحديد خياراته في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام، والتي انطلقت في وقت سابق اليوم الاثنين؛ لأنه غير مسجل كناخب في الخارج، بحسب ما أوضحته لجنة الانتخابات.

وأكدت اللجنة، أنها ملتزمة بقانون الجمهورية رقم 10590 (قانون التصويت في الخارج المعدل لعام 2013)، والذي يسمح بالتصويت في الخارج "للناخبين المسجلين في الخارج فقط"، بحسب ما أوضحه المتحدث باسم اللجنة جون ريكس لاوديانجكو، لموقع "فيل ستار" الإخباري، في رسالة اليوم الاثنين.

وأضاف لاوديانجكو، أنه يجب على الناخب المسجل أن يظهر نيته في التصويت في الخارج خلال فترة التسجيل.

وجاء توضيح لاوديانجكو، بعدما أن أعربت نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، اليوم الاثنين، عن أسفها لعدم قدرة والدها على ممارسة حقه في التصويت أثناء احتجازه بالمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي بهولندا.