زيلينسكي يدعو البابا ليو الرابع عشر لزيارة أوكرانيا بعد أول اتصال هاتفي بينهما

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، البابا الجديد ليو الرابع عشر لزيارة أوكرانيا بعد أول اتصال هاتفي يجريه مع البابا اليوم الاثنين.

وكتب زيلينسكي على موقع "إكس" أن "مثل هذه الزيارة ستجلب أملا حقيقيا لجميع المؤمنين وأبناء شعبنا"، وذلك بعد مناقشة وصفها بأنها كانت "دافئة وجوهرية" مع الرئيس الجديد للكنيسة الكاثوليكية.

ولم يعلق الفاتيكان في البداية على الدعوة. ومن المتوقع أن يحضر زيلينسكي قداس تنصيب البابا الجديد في الفاتيكان يوم الأحد المقبل.

وأعرب البابا الأمريكي المولد المنتخب حديثا عن تضامنه مع "الشعب الأوكراني الحبيب" في أول صلاة له أمس الأحد أمام أكثر من 100 ألف شخص.

وقال ليو الرابع عشر: "آمل أن يتم القيام بكل ما هو ممكن للوصول إلى سلام حقيقي وعادل ودائم في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "آمل أن يتم الإفراج عن كل السجناء وأن يتمكن الأطفال من العودة إلى أسرهم"، في إشارة واضحة إلى الآلاف من الأطفال الأوكرانيين الذي يعتقد أنه تم نقلهم إلى روسيا منذ 2022.