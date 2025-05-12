ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

• المتهم أوهم الضحايا باستثمار الأموال في شراء وبيع أسهم بالبورصة





تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لاتهامه بغسل 150 مليون جنيه مُتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في عمليات شراء وبيع أسهم في البورصة على خلاف الحقيقة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم مقيم في الجيزة وله معلومات جنائية وحصل على مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها دون وجه حق.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأسهم فى البورصة، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس شركة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



