نابولي يتعثر أمام جنوى ويشعل سباق التتويح باللقب

في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب دييجو أرماندو مارادونا مساء الأحد، فرّط نابولي مرتين في تقدمه ليسقط في فخ التعادل 2-2 أمام جنوى، في إطار الجولة 36 من الدوري الإيطالي، مما أدى إلى تقليص الفارق مع إنتر ميلان إلى نقطة واحدة فقط في صدارة الترتيب.

ورغم أن نابولي كان على دراية مسبقة بتعادل إنتر مع تورينو، إلا أن الفريق لم ينجح في استثمار الفرصة لتوسيع الفارق، خاصة بعد أن سجل روميلو لوكاكو هدف التقدم الأول في الدقيقة 15 بمساعدة تمريرة حاسمة من سكوت مكتوميناي.

لكن رد جنوى جاء سريعًا في الدقيقة 32 بعد فوضى دفاعية، حيث ارتطمت كرة رأسية من أونست أهنور بالقائم لترتد وتصطدم بجسد الحارس أليكس ميريت وتدخل المرمى، لتُحتسب هدفًا عكسيًا.

في الشوط الثاني، أعاد جياكومو راسبادوري التقدم لنابولي بتسديدة قوية في الدقيقة 64 بعد تمريرة دقيقة أخرى من مكتوميناي، لكن جنوى رفض الاستسلام وتمكن المدافع يوهان فاسكيز من تسجيل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 84 بعد عرضية من آرون مارتن.

ورغم محاولات نابولي في الدقائق الأخيرة، أبرزها رأسية من فيليب بيلينج، فإن النتيجة بقيت على حالها، لتتلقى آمال نابولي في التتويج ضربة قوية مع اقتراب نهاية الموسم.