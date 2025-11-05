المحكمة العليا في بوليفيا تلغي الحكم الصادر ضد الرئيسة المؤقتة السابقة وتأمر بالإفراج الفوري عنها

ألغت محكمة العدل العليا في بوليفيا اليوم الأربعاء، حكم السجن لمدة 10 سنوات بحق الرئيسة المؤقتة السابقة جانين أنييز، وأمرت بالإفراج الفوري عنها.

كما أمرت المحكمة بأن تخضع أنييز المسجونة منذ أكثر من أربع سنوات لمحاكمة سياسية، كما طالب دفاعها.

وقال رئيس المحكمة رومير سوسيدو لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء إنه تم إلغاء الحكم بناء على "عدة حجج" وتصويت سبعة من القضاة التسعة.

وأوضح سوسيدو أن القرار استند إلى اكتشاف "مخالفات " للإجراءات القانونية الواجبة أثناء محاكمة أنييز خلال القنوات القانونية العادية.

وقد أدينت أنييز لدورها في تولي الرئاسة في جلسة مثيرة للجدل للجمعية الوطنية في أعقاب احتجاجات 2019 الدامية التي أدت إلى استقالة الرئيس آنذاك إيفو موراليس الذي حكم البلاد من عام 2006 وحتى عام 2019 .

وجاءت الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل 37 شخصا، في أعقاب أزمة اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها موراليس بولاية أخرى، على الرغم من إدانة منظمة الدول الأمريكية للنتائج ووصفها لها بأنها مزورة.

وأكد قاضي المحكمة العليا أن إلغاء الحكم يأمر بالإفراج الفوري عن الرئيسة السابقة.

وأشار فريق الدفاع عنها إلى أنهم كانوا ينتظرون هذا الحكم لبدء عملية الإفراج عنها.