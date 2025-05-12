أفادت وكالة الأنباء اللاتفية أن الشرطة أعتقلت 8 أشخاص وفتحت 67 قضية جنائية بتهمة "الاحتفال بيوم النصر"، مؤكدة أن عدد القضايا سيرتفع بعد تقييم سجلات الإنترنت أيضا.



وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس شرطة الدولة اللاتفية أندريس زيليس قال إن معظم القضايا تم فتحها بسبب استخدام "رموز محظورة" في الأماكن العامة مثل شرائط القديس جاورجيوس في باقات الزهور ووضعها كشارات على الملابس وكذلك الأغاني السوفيتية.



وأكد زيليس أن القضايا المفتوحة لم تكن كثيرة مقارنة بالعام الماضي، كما أنه لم تحدث محاولات للتجمع عند النصب التذكاري السابق في حديقة النصر على الرغم من أن شخصا واحدا حاول إلقاء الزهور بالقرب من المكان وقد تلقى غرامة مالية بسبب ذلك، حسب قوله.

وفي وقت سابق، وافق برلمان لاتفيا على تعديلات تحظر عرض الرموز Z و V في الأماكن العامة، وكذلك الفعاليات التي تقام على مسافة أقرب من 200 متر من النصب التذكارية للجنود السوفييت. وقد بدأت الإجراءات الإدارية والجنائية في لاتفيا بسبب الاحتفال بيوم النصر ووضع الزهور على النصب التذكارية للجنود السوفييت "المفككة" واستخدام الرموز "المحظورة" في البلاد.

يذكر أنه في نوفمبر 2021، حظر البرلمان اللاتفي رسميا استخدام شرائط القديس جاورجيوس في لاتفيا. على الرغم من أن هناك أكثر من 4000 من المشاركين في الحرب الوطنية العظمى وممن عاصروا الحصار وعمال الجبهة الداخلية في هذه الجمهورية الواقعة على بحر البلطيق.

ويشار إلى أنه يقام في 16 مارس من كل عام في ريغا موكب من جنود الفيلق النازي "SS" وأنصارهم، ويتم عرض الأوسمة والرموز النازية علنا. هذا الحدث مدان من قبل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا.