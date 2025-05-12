سيد ياسين يكشف كواليس رحيله عن إنبي

أكد سيد ياسين، المدير الفني الأسبق لفريق إنبي، أن التدخل في صلاحياته الفنية كان السبب الرئيسي وراء رحيله عن تدريب الفريق البترولي، رغم تحقيقه نتائج إيجابية، أبرزها الفوز على الإسماعيلي قبل صدور قرار الإقالة.

وقال ياسين في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الإدارة بررت قرار الإقالة بأنها قسمت الموسم إلى أربع مراحل، ويتم التقييم بعد كل أربع مباريات، وأنا راضٍ عن الأداء الذي قدمته خلال فترتي مع الفريق."

وأضاف: "رحلت بقرار من رئيس النادي، رغم الفوز على الإسماعيلي، والمعايير التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ القرار غير واضحة، خاصة في ظل فترة إعداد لم تكن جيدة وأثرت على النتائج."

وأشار ياسين إلى أنه حذر منذ البداية من السيناريو الصعب الذي قد يواجهه الفريق في هذا الموسم الاستثنائي، قائلاً: "طلبنا تدعيمات بسيطة لكن لم تتم الاستجابة، كما فوجئت بتدخلات في عملي الفني من بعض أفراد الجهاز، الذين نقلوا لرئيس النادي أن تغيير طريقة اللعب قد يضر الفريق."

وتابع: "قيل لي إننا «رايحين في سكة وحشة»، وهو ما شكل ضغوطًا غير مبررة على عملي، والمفارقة أن كل ما طالبنا به تم تنفيذه بعد رحيلي، وهذا أمر يثير الاستغراب."

وأشاد سيد ياسين في ختام تصريحاته بالجهاز الفني الحالي بقيادة حمزة الجمل، مؤكدًا: "إنبي يسير بخطى ثابتة نحو البقاء، وحمزة الجمل أغلق المساحات جيدًا ووصل إلى اللاعبين، وأنا أشعر بالاطمئنان على الفريق في وجوده."