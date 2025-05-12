الشيباني: سنرسل فريقا خاصا إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين

صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده سترسل فريقا خاصا إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين هناك.



وكتب الشيباني: "بناء على توجيهات فخامة الرئيس أحمد الشرع، سنرسل فريقا خاصا إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين في ظل الظروف الراهنة".



وأضاف: "سيقدم الفريق الدعم اللازم والعمل على إجلائهم وتوفير سبل الأمان لهم".

يأتي هذا التصريح بعد سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة نفذتها قوات الدعم السريع مؤخرا على مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في ولايات نهر النيل والشمالية وغرب كردفان، في ظل اتساع رقعة المواجهات وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة مع استمرار الاشتباكات العنيفة في الفاشر ووقوع مجازر بحق المدنيين في مناطق أخرى من البلاد.

واعتبر الجيش السوداني الهجوم على بورتسودان مؤشرا على تحول خطير في طبيعة الصراع، محذرا من تداعياته على أمن المنطقة، في حين جددت وزارة الخارجية السودانية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفته بـ"الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين.

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا نقلا عن مصدر خاص قوله إنه تم تعليق كل الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بالمسيرات صباحا.

ولفت مصدر عسكري بأن قوات الفرقة الخامسة بالأبيض تستعيد جزءا كبيرا من عربات المواطنين التي نهبتها قوات الدعم السريع من منطقة النهود.