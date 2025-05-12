برلين: ميرتس سيحضر حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر في روما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يحضر المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر في روما.

ويعتزم ميرتس أيضا لقاء رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني على هامش الزيارة، في أول لقاء له مع ميلوني منذ توليه مهام منصبه الأسبوع الماضي.

وقال كورنيليوس: "لقد كانت رغبة كلا الجانبين في أن يتم هذا اللقاء وفي أقرب وقت".

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فإن ميرتس وميلوني يعرفان بعضهما البعض منذ فترة طويلة وتربطهما علاقة جيدة للغاية.

وأعلن الفاتيكان يوم الجمعة الماضي أنه سيتم تنصيب البابا ليو الرابع عشر رسميا خلال قداس يوم 18 مايو الجاري، وأنه سيلقي أول خطبة عامة في 21 مايو.