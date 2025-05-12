سوريا تعتزم إعادة فتح سفارتها في تركيا

قال وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني، اليوم الاثنين إن بلاده تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الشيباني بعد محادثات مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي في أنقرة اليوم الاثنين: "نحن نخرج من أحد أحلك الفصول في تاريخنا ونتواصل مع دول المنطقة من أجل التعاون"، ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت أنقرة قد أعادت بالفعل فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في منتصف ديسمبر، بعد فترة وجيزة من سقوط بشار الأسد الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

وكانت تركيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا عقب اندلاع الحرب في عام 2012.

وأكد الشيباني أن سوريا ترفض أي تدخل خارجي ومحاولات تقسيم البلاد.

وجدد وزير الخارجية السوري دعوته للمجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة على بلاده، وقال إن سوريا وتركيا والمجتمع الدولي ينسقون لوضع حد لهذه الإجراءات.