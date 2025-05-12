شباب الفراعنة يتسلحون بالتاريخ في مواجهة غانا بربع نهائي أمم إفريقيا

يخوض منتخب الشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه، مباراة قوية اليوم أمام نظيره الغاني في دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، باستاد السويس الجديد في ربع نهائي أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر.

ويسعى المنتخب لتحقيق الفوز بعدما حصل على فرصة جديدة في مواصلة منافساته في البطولة، بعدما تجاوز الدور الأول كأحد أفضل منتخبين أنهيا في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج منتخب تنزانيا متذيل هذه المجموعة.

وحقق المنتخب الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم تعادل سلبيا أمام زامبيا ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد.

وعقب مباراة تنزانيا قال أسامة نبيه، "اللاعبون استطاعوا رغم صغر سنهم التغلب على الضغوط، وكان لدينا نقص عددى فى آخر 7 دقائق أمام تنزانيا.. وبشكل عام لعبنا 4 مباريات ظهرنا بشكل جيد والعوامل البدنية مهمة جدا.. واللاعبون يكتسبون خبرات كبيرة من هذه المواقف".

وتلقى المنتخب ضربة قوية قبل مواجهة غانا بعدما اشتكى عمر خضر مهاجم أستون فيلا الإنجليزي من إصابة قوية بعد مشاركته في لقاء تنزانيا، وأصبح مهددا بالغياب عن لقاء غانا بسبب الإصابة.

ويتأهل الفائز من لقاء مصر وغانا إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما التي تقام في تشيلي.

وتاريخيا، فقد التقى المنتخبان في 4 مواجهات سابقة في البطولة وكان التفوق من نصيب منتخب مصر الذي حقق انتصارين وتعادل مرتين أيضاً ولم يتعرض لأي خسارة.

كانت المواجهة الأولى في نصف نهائي نسخة 1991 وفاز منتخب مصر (1 – 0) ثم التقيا مجدداً في مرحلة المجموعات في نسخة 2003 ببوركينافاسو وتعادلا (1 – 1).

وخلال نسخة 2013 بالجزائر استهل منتخب مصر مشواره بالفوز على غانا (2 – 1) في المجموعة الأولى ’ وأنهاه أيضاً أمام نفس المنافس في المباراة النهائية وحسم اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1).

وتوج كلا المنتخبين باللقب في 4 مناسبات منتخب مصر أعوام 1981 ’ 1991 ’ 2003 ’ 2013 ومنتخب غانا في 1993 ’ 1999 ’ 2009 ’ 2021.

لعب منتخب مصر 54 مباراة خلال 13 مشاركة له في البطولة منذ تحولها للنظام الحالي عام 1991 ’ وتمكن من تحقيق 27 فوزاً وتعادل في 17 وخسر 10 مرات وسجل 66 هدفاً مقابل 48 هدفاً في شباكه.

وفي 13 مشاركة أيضاً في البطولة لعب منتخب غانا 57 مباراة وفاز 32 وتعادل في 14 وخسر 11 مباراة وسجل 82 هدفاً مقابل 43 هدفاً في شباكه.