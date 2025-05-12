ترامب: سأوقع أحد أكثر الأوامر التنفيذية تأثيرا في تاريخ بلدنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع صباح الاثنين في البيت الأبيض، على أمر تنفيذي من شأنه خفض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة.



وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لعدة سنوات، تساءل العالم لماذا كانت أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى بكثير منها في أي دولة أخرى، حيث تصل أحيانا إلى خمسة أو عشرة أضعاف سعر نفس الدواء المُصنع في نفس المختبر أو المصنع بالضبط، بواسطة نفس الشركة؟؟".

وأضاف: "كان من الصعب دائما تفسير ذلك ومحرجا للغاية لأنه في الواقع لم يكن هناك إجابة صحيحة أو عادلة. لسنوات، كانت شركات الأدوية/الصيدلانية تزعم أن السبب هو تكاليف البحث والتطوير، وأن كل هذه التكاليف كانت وستظل دون أي مبرر يتحملها 'المغفلون في أمريكا وحدهم".

وشدد على أن "المساهمات في الحملات الانتخابية يمكن أن تفعل العجائب، لكن ليس معي وليس مع الحزب الجمهوري. سنقوم بالشيء الصحيح، وهو شيء حاربه الديمقراطيون لسنوات عديدة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لذلك، يسعدني أن أعلن أنني في البيت الأبيض غدا في الساعة 9:00 صباحا، سأوقع أحد أكثر الأوامر التنفيذية تأثيرا في تاريخ بلدنا. سيتم خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية بشكل شبه فوري بنسبة 30% إلى 80%. بينما سترتفع الأسعار في جميع أنحاء العالم لتحقيق المساواة، ولأول مرة منذ سنوات عديدة لتحقيق العدالة لأمريكا!".

وأضاف: "سأرسي سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة ذات السعر ا لأقل في أي مكان في العالم".

واختتم قائلا: "أخيرا ستُعامل بلادنا بعدل، وستنخفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم يتخيلوها من قبل. بالإضافة إلى كل ذلك، ستوفر الولايات المتحدة تريليونات الدولارات".