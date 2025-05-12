حزب العدالة التنمية في تركيا: قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح خطوة مهمة

قال متحدث باسم حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، اليوم الاثنين، إن قرار حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) بحل نفسه والتخلي عن السلاح بعد دعوة زعيمه عبد الله أوجلان، "خطوة مهمة لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الاثنين عن تشليك قوله في منشور له على منصة "إكس"، بعد صدور قرار في وقت سابق اليوم يفيد بأن الحزب المحظور حل نفسه وقرر إلقاء سلاحه، إن القرار حل الحزب وتسليم سلاحه بشكل كامل بما يؤدي إلى إغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية سيكون "نقطة تحول حاسمة".

وشدد تشليك على أن المؤسسات الحكومية التركية ستتابع العملية ميدانيا بدقة وتعرض مراحلها على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان أوجلان دعا في نهاية شهر فبراير الماضي، إلى حل جميع المجموعات التابعة لـ"بي كيه كيه" وإنهاء أنشطته "الإرهابية" المستمرة منذ أكثر من 40 عاما​​​​​​، بحسب "الأناضول".