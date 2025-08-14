أمريكا توجه اتهامات لـ5 من قادة وعناصر عصابات المخدرات المكسيكية

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى خمسة من قادة وعناصر عصابات المخدرات، في أحدث خطوة ضد العصابات المكسيكية الكبرى.

وبدأت التحقيقات في القضية قبل سنوات بعد حادث تصادم بين تاجري مخدرات في بلدة صغيرة بولاية تينيسي. وتلا ذلك سلسلة تنصت سري واشتباكات مع الشرطة واكتشاف مخدرات مخبأة في مقطورة، سرعان ما قاد المحققين الاتحاديين في النهاية لقادة عصابة مخدرات كبرى في المكسيك.

وتوج التحقيق بإعلان وزارة العدل اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد ثلاثة من القادة وعنصرين رفيعي المستوى في عصابة "يونايتد كارتل " - المنافس الرئيسي لعصابة نيوجنيرايشن كارتل في ولاية "خاليسكو" المكسيكية.

وتعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل لـ10 ملايين دولار لقاء معلومات تؤدي لاعتقال زعيم يونايتد كارتل، خوان خوسيه فاريا ألفاريز ( إل أبويولو) أو الجد ، مع مكافآت بملايين الدولارات للأربعة الآخرين. ويُعتقد أن الخمسة يقيمون في المكسيك.

وتوضح القضايا ، كما ورد في وثائق المحكمة، كيفية تدفق المخدرات المنتجة في معامل العصابات العنيفة بالمكسيك عبر الحدود الأمريكية لتصل لشوارع أمريكا، وتسجل أيضًا التداعيات العنيفة التي يخلفها تهريب المخدرات من جبال المكسيك للبلدات الأمريكية الصغيرة.

وقال ماثيو جاليوتي، القائم بأعمال مساعد النائب العام المسؤول عن القسم الجنائي بوزارة العدل، في مقابلة مع أسوشيتد برس (أ ب): "هذه القضايا تذكرنا بقوة بالتأثيرات الخبيثة للعصابات العالمية على مجتمعاتنا المحلية. لقد بدأت السلسلة بعصابة عنيفة بالمكسيك وانتهت بإطلاق النار على رجال القانون في بلدة صغيرة".

ورغم أن عصابة "يونايتد كارتل " أقل شهرة من نيوجنيرايشن كارتل في " خاليسكو"، إلا أنها - بصفتها منتج رئيسي لمخدر الميثامفيتامين - أصبحت هدفًا رئيسيًا لقوات إنفاذ القانون الأمريكية.

وكانت من بين 8 مجموعات أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا ، منظمات إرهابية أجنبية.