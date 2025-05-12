الهلال الأحمر الفلسطيني ينظم مسيرة تخللها جنازة رمزية لشهداء العمل الإنساني

نظمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مسيرة صامتة تدعو لحماية الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني، تخللها جنازة رمزية لشهداء العمل الجمعية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، حيث فقدت الجمعية منذ بداية خلال هذا العام وحده 8 من مسعفيها، استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح خلال شهر مارس، أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى، في واحدة من أبشع الهجمات التي أودت بحياة 15 من العاملين في المجال الإنساني، من بينهم طواقم تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وبذلك يرتفع عدد شهداء الجمعية منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 48 شهيداً من الكوادر الطبية والإنسانية.



وتجمهر أكثر من 1500 شخص حول دوار الشهيد ياسر عرفات في مدينة رام الله، في وقفة أطلق فيها المشاركون نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني في فلسطين، حيث حمل متطوعو الهلال الأحمر يافطات تحمل صور شهداء الجمعية.



وقال رئيس الجمعية د. يونس الخطيب، خلال كلمته: "تأتي ذكرى اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر هذا العام ونحن نعيش في ظل مأساة إنسانية كبرى تتكشف أمام أعين العالم في فلسطين، وتحديدًا في قطاع غزة، حيث يتعرض المدنيون، والمرافق الصحية، والطواقم الطبية والإسعافية لاستهداف ممنهج ومتصاعد، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".



وأضاف، "لقد فقدنا في غزة المئات من زملائنا المسعفين والممرضين والأطباء، ممن استُهدفوا أثناء تأدية واجبهم الإنساني، وهم يحملون شارة الهلال الأحمر الفلسطيني أو شارة العمل الإنساني من أطباء وممرضين وعاملين في مجال العمل الإنساني التي يفترض أن تحميهم لا أن تجعلهم أهدافًا، كما تم تدمير المستشفيات وسيارات الإسعاف، في تجاهل تام لكل الأعراف والمواثيق الدولية".



وانطلق مئات المتطوعين والموظفين في زي الهلال الأحمر في مسيرة صامتة وصلت مقر الجمعية العام في البيرة، حيث حملوا 48 نعشا لشهداء الهلال الأحمر في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مجددًا بمحاسبة جميع المسئولين عن استهداف طواقمها، وتدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى التحرك العاجل من أجل ضمان الحماية الفعلية للعاملين في المجال الإنساني في فلسطين، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام شارة الهلال الأحمر وحماية الطواقم الطبية والمدنيين، كما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.



كما "ندعو بضرورة الإفراج الفوري عن 3 من أفراد الجمعية، يواصل الاحتلال إخفاءهم قسرا منذ أكثر من عام".