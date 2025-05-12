موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب والقناة الناقلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل منتخب مصر للشباب مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، بعدما حسم تأهله إلى نصف النهائي على حساب غانا بركلات الترجيح، ليضمن أيضًا بطاقة المشاركة في كأس العالم للشباب المقرر إقامته في تشيلي.

ويلتقي الفراعنة الصغار في الدور نصف النهائي مع منتخب المغرب، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على سيراليون.

موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب:

تقام مباراة مصر والمغرب الخميس 15 مايو 2025، على استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب:

تذاع مباراة مصر والمغرب عبر قناة beIN Sports HD 6

ويسعى المنتخب المصري لمواصلة التألق والتأهل إلى النهائي من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج باللقب القاري.