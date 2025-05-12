بولندا تحمل روسيا المسؤولية عن حريق مركز التسوق في وارسو عام 2024

بعد عام من حريق ضخم دمر مركز تسوق في وارسو، اتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك روسيا بالمسؤولية عن إشعال الحريق.

وكتب توسك على موقع "اكس" اليوم الأحد "نعرف الآن بشكل مؤكد أن الحريق الكبير الذي اندلع في مركز ماريفيلسكا للتسوق تم إشعاله بشكل متعمد بتحريض من أجهزة الاستخبارات الروسية".

وأفاد رئيس الوزراء بأن بعض الجناة المشتبه بهم كانوا بالفعل في الحجز، في حين تم تحديد هوية آخرين وتتم ملاحقتهم وتعهد "سوف نقبض عليهم جميعا".

وأصدر وزيرا الداخلية والعدالة البولنديان بيانا مشتركا يؤكد أنه تم جمع أدلة شاملة بعد عام من التحقيقات، من بينها وثائق قدمها المشتبه بهم أثناء الجريمة.

وكان الحريق الذي اندلع يوم 12 مايو 2024 في مركز ماريفيلسكا 44 التجاري في شمال العاصمة وارسو، قد دمر نحو 1400 متجر ومحل. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. وأكد المحققون في وقت لاحق أنه تم إشعال النار في مواقع متعددة.