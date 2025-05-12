نادي الحرية البورسعيدي يحصد 9 ميداليات في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لذوي الهمم

حصد أبطال نادي الحرية البورسعيدي لذوي الهمم 9 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية الأولى لتنس الطاولة للرجال والسيدات، التي استضافتها المدينة الرياضية ببورسعيد في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2025، وسط منافسة قوية بين 188 لاعبًا ولاعبة من 21 ناديًا على مستوى الجمهورية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة تألقًا ملحوظًا لأبطال نادي الحرية؛ حيث أحرزت اللاعبة إيمان لاشين الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي، بمشاركة اللاعب إسلام رضا، بينما توجت إنعام رضوان بذهبيتها الثانية في البطولة، في منافسات الزوجي المختلط مع اللاعب محمود كحله. كما حصل اللاعب فارس أشرف على الميدالية الفضية في منافسات الفردي بعد أداء مميز، واختتمت اللاعبة سما أحمد مشاركات الفريق في اليوم الأخير بإضافة برونزية الزوجي المختلط مع الكابتن ممدوح تمام.

وجاء هذا الإنجاز بعد خمس ميداليات أخرى حصدتها لاعبات النادي في بداية البطولة؛ حيث فازت إنعام محمد رضوان بذهبية فئة 9، ونالت فاطمة محرم عطية فضية فئة 3، وتألقَت مها لطفي حسين بحصد فضية فئة 6، فيما أضافت منى طه شرباصي (فئة 5) وإيمان محمد لاشين (فئة 3) ميداليتين برونزيتين.

من جانبه، وجه الكابتن عادل عفيفي، رئيس نادي الحرية، الشكر للواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على دعمه المستمر وتوفير الإمكانيات، معبرًا عن تقديره للجهاز الفني والإداري بالنادي، والذي ضم الكابتن طارق سعد الدين (مديرًا فنيًا)، والكابتن يوسف سليمان (مدربًا)، والكابتن هاني عبد الوهاب (إداريًا)، والكابتن عادل عبد الحميد (مشرفًا)، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود كان له دور رئيسي في تحقيق هذا النجاح.