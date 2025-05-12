نتنياهو يتحدث هاتفيا مع ترامب ويعلن توجه وفد إلى قطر غدا الثلاثاء

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه التقى سابقا بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

جاء في البيان أن "رئيس الوزراء شكر الرئيس ترامب على مساعدته في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن "الرئيس ترامب أكد مجددا التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق مع نتنياهو. بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء وفدا مفاوضا بالذهاب إلى الدوحة غدا، وأوضح أن المفاوضات لن تتم إلا تحت إطلاق النار".

كان نتنياهو قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين بأن إسرائيل تعتزم تكثيف هجماتها على قطاع غزة، حتى بعد الإفراج المتوقع من قبل حماس عن الرهينة الإسرائيلي-الإمريكي.

وأضاف في بيان أن المفاوضات "ستستمر تحت النيران خلال الاستعداد لتكثيف القتال".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أكدت الإفراج عن الجندي الإسرائيلي ألكسندر، اليوم الاثنين.