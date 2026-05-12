علق الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، على ظهور حالة إصابة بفيروس هانتا بإسرائيل.

وقال خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إن فيروس هانتا مُكتشف منذ فترة طويلة، ويُصنف من فئة الفيروسات التي تنتقل من الحيوانات للبشر، مؤكدًا: «لا داعي للقلق لأن هو فيروس موجود بالفعل».

وأشار إلى أنه متواجد بقائمة الفيروسات شديدة الأعراض، موضحًا صعوبة انتقاله بين البشر مقارنة بالفيروسات المتعارف عليها.

وتابع أن انتشار هذا الفيروس يحتاج تعاملًا مباشرًا مع الفئران خصوصًا ويصعب انتقاله بين البشر.

وأكد أن أغلب الحالات المرصودة للإصابة بالفيروس، ارتبطت بالسفينة، معلقًا: «حتى بداية ظهوره في السفينة لم تكن واضحة».

ونوه إلى صعوبة تحديد بداية ظهور الفيروس على السفينة، نظرًا لتفاوت مدة حضانة الفيروس بين الأسبوع والـ8 أسابيع، قائلًا: «هناك شك أن هو ممكن تكون الإصابة لم تحدث على المركب».

وتطرق إلى دلالات ظهور الفيروس في مناطق مختلفة حول العالم، قائلًا: «احتمال يكون موجود في أماكن أخرى.. ولكن كان انتشاره محدود نتيجة للبشر ومثلا الفئران».

ولفت إلى أن الهانتا منتشر بين الحيوانات، مضيفًا احتمالية انتقاله للبشر لتواجده منذ زمن، وأن هذه الإصابات غير مرتبطة بالسفينة الموبوءة.

وأكمل: «هناك فيروسات كثيرة أيضًا بتنتقل بالفئران، وحتى عدوى بكتيرية وبالتالي فكرة إن هو شيء جديد ليس صحيح هو موجود بالفعل».