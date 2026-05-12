انفجار دامٍ في سوق بباكستان يخلف 10 قتلى وعشرات الجرحى

أعلنت الشرطة الباكستانية وفرق الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات جراء انفجار ضخم استهدف سوقا مزدحمة في شمال غرب البلاد، في تصعيد أمني جديد يفاقم التوترات قرب الحدود مع أفغانستان.

ووقع الانفجار في سوق نورانج المكتظة، ما تسبب بحالة من الذعر بين المدنيين، فيما اندفع السكان لإسعاف المصابين بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف إلى الموقع، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأظهرت صور متداولة أضرارا كبيرة لحقت بالمحال التجارية ومركبات في المنطقة.

ويأتي الهجوم بعد أيام من تفجير سيارة مفخخة أعقبه كمين استهدف مركزا للشرطة في منطقة بانو المجاورة، وأسفر عن مقتل 15 شرطيا السبت الماضي.

واتهمت السلطات الباكستانية جماعات مسلحة تنشط انطلاقا من الأراضي الأفغانية بالوقوف وراء الهجوم الأخير، وقدمت احتجاجا رسميا إلى حكومة طالبان في كابول، التي سارعت إلى نفي الاتهامات.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الأراضي الأفغانية "لن تُستخدم ضد أي دولة"، مؤكدا أن الحركة لن تسمح بأي أنشطة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشهدت العلاقات بين إسلام آباد وكابول تصعيدا حادا في فبراير الماضي، عقب غارات جوية نفذتها باكستان داخل الأراضي الأفغانية، قالت إنها استهدفت مواقع لمسلحين متورطين في هجمات ضدها، بينما نفت طالبان مرارا إيواء أي جماعات مسلحة، معتبرة أن أزمة التطرف في باكستان شأن داخلي.

وأوضح المسئول في الشرطة سجاد خان أن حصيلة انفجار اليوم بلغت 10 قتلى، بينهم ثمانية مدنيين وعنصرا شرطة، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية ترجح استخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع.

من جهتها، أعلنت خدمة الإنقاذ "1122" إصابة نحو 30 شخصا، مؤكدة نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات منطقة بانو لتلقي العلاج.