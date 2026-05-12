الثلاثاء 12 مايو 2026 6:43 م القاهرة
محافظ سوهاج ومدير الأمن يتابعان تداعيات حريق مصنع لحلج الأقطان غرب طهطا

محمد عبدالمجيد
نشر في: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 6:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 6:25 م

تابع اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، واللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تداعيات الحريق الذي اندلع بأحد مصانع حلج الأقطان بمنطقة غرب طهطا، اليوم الثلاثاء، حيث انتقلا إلى موقع الحادث لمتابعة جهود السيطرة على الحريق ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة المواطنين والعاملين بالمصنع، جاء ذلك بحضور اللواء محمود طه، مدير مباحث المديرية.

وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وسيارتي إسعاف، بجانب عدد من السيارات والمعدات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات المحلية المجاورة، حيث تمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد.

ووجه محافظ سوهاج، جميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنية، وتقديم الدعم اللازم لسرعة احتواء الموقف، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتأمين المنطقة المحيطة؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

وأكد المحافظ، أن جهود قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية أسفرت عن السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما جارٍ حصر التلفيات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق من خلال الجهات المختصة.

وأشاد محافظ سوهاج، بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية، والتعاون بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية في التعامل الفوري مع الحادث، بما ساهم في الحد من الخسائر والسيطرة على الموقف.

