يخوض 669,749 طالبا من طلاب الثانوية العامة، بشعبتها الأدبى والعلمى، اليوم؛ امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط تشديدات من قبل وزارة التربية والتعليم لمنع تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت وزارة التعليم، أمس الأول، عن بدء تصحيح مادتى اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة، التى أدى الطلاب الامتحان بهما يوم السبت الماضى، حيث أكد خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، أن جميع مقرات تقدير الدرجات على استعداد لأعمال تقدير مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية (الإسلامية ــ المسيحية).

وحذرت وزارة التعليم، الطلاب من حمل المحمول داخل اللجان، مؤكدة أن حيازة المحمول جريمة حتى لو لم يتم استخدامه وفق القانون 73، وتم تغيير القرار الوزارى 500 الخاص بالغش للقرار الوزارى 34، والعقوبات هى حيازة الموبايل غرامة 10 آلاف جنيه، لو استخدم الموبايل فى الغش وتداول الامتحان غرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه ومن سنة إلى سنتين سجن.

وكشفت الوزارة عن استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب على أبواب اللجان قبل الدخول، لافتة إلى وجود 5 من العصا الإلكترونية فى كل لجنة لاكتشاف الموبايل أو وسيلة إلكترونية أخرى للغش مثل سماعات البلوتوث أو الأقلام.

وشددت الوزارة على أنه سيتم إحكام السيطرة على لجان الشعب، والتى شهدت بعض التجاوزات العام الماضى، مؤكدة أنها لن تسمح بتكرار أى تجاوز هذا العام، لافتة إلى أنه تم التواصل بين مديرى المديريات بالمحافظات ومديرى الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الصحة لتوفير أطباء باللجان للتعامل مع أى حادث طارئ.

وأعلن اتحاد طلاب مدارس مصر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أى شكاوى خاصة بالامتحانات، مع استقبال آراء الطلاب عبر صفحة الاتحاد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مع إصدار تقرير يومى بشكاوى الطلاب لبحثها مع قيادات وزارة التعليم المسئولة عن الامتحانات.