تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بعد تخفيضات الضرائب بأمريكا

أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال العام الماضي بنسبة 13% إلى 3ر1 تريليون دولار، بعد تراجع الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية العملاقة بفضل السياسيات الضريبية الأمريكية المواتية لها في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) فإن الدول المتقدمة تضررت بشدة من التخفيضات الضريبية الأمريكية، حيث تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذه الدول في العالم الماضي بنسبة 27% إلى 557 مليار دولار.

في الوقت نفسه، تراجعت الولايات المتحدة من أكبر دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى المركز 157 بعد اليابان والصين وفرنسا وهونج كونج وألمانيا خلال العام الماضي.

في المقابل احتلت الولايات المتحدة المركز الأول كأكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي متقدمة على الصين وهونج كونج وسنغافورة وهولندا.