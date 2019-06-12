الرئيس الألماني يطالب الحكومات الأوروبية ببذل مزيد من الجهود لحماية المناخ

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أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بجهود أيسلندا في حماية المناخ، مطالبا الحكومات الأخرى في أوروبا ببذل مزيد من الجهود من أجل هذا الغرض.

وقال شتاينماير- عقب لقائه نظيره الأيسلندي جودني يوهانسون اليوم الأربعاء في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك: "أيسلندا رائدة في حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ... يمكننا تعلم الأسلوب الحاسم الذي تقدمت به أيسلندا في هذا المجال".

وأكد شتاينماير ضرورة التصرف على نحو أكثر حسما في مجال حماية المناخ، مطالبا الحكومات الأوروبية ببذل جهود أكبر، في هذا المجال، من الماضي.

وبدأ شتاينماير برفقة قرينته إلكه بودنبندر اليوم زيارة رسمية لأيسلندا تستغرق يومين.

واستقبل يوهانسون نظيره الألماني وقرينته في العاصمة ريكيافيك بدون مراسم عسكرية تقليدية، حيث لا توجد فى أيسلندا قوات مسلحة. وكان في استقبالهما بدلا من ذلك أطفال حاملين أعلاما ألمانية صغيرة.

وفي اليوم الأول للزيارة يعتزم شتاينماير افتتاح معرض عن النساء اللاتي هاجرن من ألمانيا إلى أيسلندا عام 1949. وسيلتقي الرئيس الألماني خلال زيارته بمهاجرات لا زلن على قيد الحياة أو أخلافهن.

ويعتزم شتاينماير في اليوم الثاني من الزيارة الإطلاع على عواقب تغير المناخ العالمي عبر جولة تفقدية على ضفة النهر الجليدي "زولهيمايوكول".

كما يتفقد شتاينماير برفقة قرينته محطة طاقة حرارية تعمل بقوة مياه البحر ومحطة للطاقة الحرارية الأرضية.

وتوفر أيسلندا الغنية بالبراكين والمياه كافة احتياجاتها من الكهرباء والتدفئة، من الطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس الألماني أحد مواقع البراكين خلال الزيارة.