أكد المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، أيسر رأفت، عدم وجود قرار رسمي بتحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق بالمحطات الجديدة المقرر افتتاحها بالخط الثالث، السبت المقبل، بعد أن أعطى وزير النقل الضوء الأخضر لتشغيل محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن، لخدمة الجمهور خلال كأس الأمم الأفريقية بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب.

وقال رأفت، في تصريحات لـ"الشروق"، "لم نحدد تسعيرة ركوب مترو الأنفاق في المرحلة ذاتها حتى الآن، والحكومة والقيادة السياسية هدفهما الأساسي دعم محدودي الدخل وضمان الحماية الاجتماعية لهم من خلال برامجها الخدمية".

وأوضح رأفت، الذي يرأس تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، أن المرحلة تضم عددًا من المميزات عن خطوط المترو الباقية؛ حيث تتمتع محطات المرحلة بسلالم متحركة تمتد حتى الشارع أعلى المحطة، فضلًا عن تكييف المرحلة بالكامل واعتماد القطارات الجديدة المكيفة بها، وكذلك وجود الماكينات الآلية لصرف التذاكر VTM لتخفيف الضغط على شباك التذاكر.

ولفت إلى أنه من المقرر الإعلان قريبًا عن التعاقد مع البنوك لتمكين ركاب المترو من حجز تذاكر المترو من خلال الكروت الائتمانية، أو رصيد الموبايل، عن طريق الماكينات الآلية VTM الموجودة بمحطات مترو الخط الثالث، والمحطات التبادلية بالخطين الأول والثاني.

وأشار إلى أن الجزء الأول من المرحلة المقرر افتتاحه، يخدم من 120 إلى 180 ألف راكب، مؤكدًا أنها "واحدة من أهم وأغلى وأفضل المشروعات المصرية التي تم تصميمها بمواصفات أوروبية".

وأضاف أن المحطات التي ستستقبل جمهور الركاب أثناء مباريات كأس الأمم الأفريقية مزودة بعدد من شبابيك صرف تذاكر الركوب لمنع حدوث زحام، كما تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لضبط لتأمين المحطة بشكل كامل، إلى جانب كاميرات المراقبة الموجودة بجميع أرجاء المحطة.

في السياق ذاته، عقد رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق على الفضالي، والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة خالد صبره، اجتماعًا طارئا مع جميع مساعدي وقيادات الشركة بالخطوط الثلاثة، لبحث استعدادات افتتاح المحطات الثلاثة.

وقال المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، إن الشركة وفرت العنصر البشري المطلوب وعلى أعلى مستوى والذى يعمل بطوائف التشغيل المختلفة للعمل بالثلاث محطات الجدد، بواقع 37 صراف تذاكر موزعين على المحطات طوال ساعات التشغيل، و18 مشرفًا على بوابات التذاكر، بالإضافة إلى 21 فرد من شركة الأمن عند البوابات، و14 فرد أمن موزعين على أجهزة XRAY للكشف عن المعادن، فضلًا عن توفير 3 نظراء ورئيسًا لكل محطة لمتابعة العمل طوال فترة التشغيل.