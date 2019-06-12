وقعت، اليوم ، المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة الخدمات البترولية الجوية PAS للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق وذلك بإستخدام الطائرات الهليكوبتر ،وذلك إستكمالاً للتوسعات التى تقوم بها الشركة للحفاظ على جودة التغذية وإستمراريتها وتماشياً مع سياسة وزارة الكهرباء لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية وإستخدام أحدث الأساليب لأعمال الصيانة للخطوط ذات الجهدين الفائق والعالى.

وأوضحت مشالى فى تصريحات لها ، أنه تم التعاقد مع الشركة لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الطرفين بقيمة عقد بلغ 36 مليون جنيه مصرى، موضحة أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسيل عازلات الأبراج والخطوط جهد 500 ك.ف بإستخدام الطائرات الهليكوبتر وبإستخدام أحدت الوسائل لغسيل الأبراج وصيانتها دون قطع التغذية الكهربائية عن المشتركين ، مؤكدة على أن القائمين على عملية غسيل الأبراج والخطوط هم طيارين مصريين مما يساعد على توطين مثل هذا النوع من الخدمات داخل جمهورية مصر العربية .

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حضر مراسم التوقيع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ولفيف من قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى مقدمتهم المحاسب هانى إسماعيل العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس أحمد هاشم رئيس قصطاع الجودة بالشركة ، والمهندس هانى عبدون مستشار رئيس شركة خدمات البترول الجوية.