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قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها 32 والتي ستقام بمصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 من شهر يوليو المقبل، نستعرض اللاعبين الذين حملوا شارة القيادة منتخب مصر في كل النسخ السابقة من البطولة الإفريقية منذ بدايتها عام 1957.

وسيكون أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، هو قائد الفراعنة في النسخة المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنه المكسيكي خافيير أجيري."تابع التفاصيل".

- القائمة الكاملة لقادة منتخب مصر في كؤوس الأمم الأفريقية بالـ23 نسخة التي شارك فيهما منتخبنا الوطني :

1- حنفي بسطان (1957).

2- صالح سليم خلال نسختي (1959- 1962).

3- رفعت الفناجيلي (1963).

4- مصطفي رياض (1970).

5- حسن الشاذلي (1974).

6- طة بصري (1976).

7- حسن شحاتة (1980).

8- محمود الخطيب (1982).

9- مصطفى عبده (1986).

10- جمال عبد الحميد، في نسختي (1988-1992).

11- ثابت البطل (1990).

12- أحمد شوبير (1994).

13- أحمد الكأس (1996).

14- حسام حسن، وهو أكثر لاعب حمل شارة منتخب مصر في البطولة الإفريقية وذلك خلال 4 نسخ وهم (1998- 2000-2002-2006).

15- هادي خشبة (2004).

16- أحمد حسن، في نسختي (2008-2010).

17- عصام الحضري (2017).