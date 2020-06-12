وزير التربية والتعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية في الصومال

تواصل وزير التربية والتعليم طارق شوقي، مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أمس، لبحث سبل عودة عدد من العاملين ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم بدولة الصومال في ظل انتشار جائحة كورونا، وذلك في إطار اهتمام الدولة برعاية أبنائها في الخارج، في ظل الأوضاع التي يمر بها دول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقال شوقي خلال تواصله مع وزيرة الهجرة، أنه ورد استغاثة من المعلمين العاملين في دولة الصومال ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم، يرغبون في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على السعي لتنسيق رحلة لاعادة المعلمين من الصومال .

وأضاف شوقي، أن عدد أفراد البعثة بلغوا 49 معلما في عدد من ولايات دولة الصومال، ضمن التعاون بين البلدين.

وبدورها أكدت مكرم، أن الدولة لم ولن تدخر جهدا في رعاية أبنائها بالخارج، خاصة عقب توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة مختصة بوضع آليات عودة العالقين من الخارج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي وكافة الجهات المعنية بشأن المصريين العالقين بالخارج، وتأكيده أن الدولة ستساعد كل مصري بالخارج يرغب في العودة إلى وطنه.

ولفتت مكرم، إلى أنها تواصلت مع المسئولين بشركة "إير كايرو" لبحث توفير سبل إجلاء المعلمين المصريين بالصومال، وذلك في إطار خطة الدولة لإجلاء المصريين العالقين بكافة دول العالم.