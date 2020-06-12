الكويت تسجل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا منهم 39 مصريا

أعلنت الوزارة الصحية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 232 مواطن كويتي و86 مقيم من جنسية هندية و53 من جنسية بنجلادشية و39 مقيم من جنسية مصرية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 34.952 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، اليوم الجمعة، أن الكويت سجلت ست وفيات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 285 حالة وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 7.27 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 413 ألف حالة.