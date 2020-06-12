محكمة تركية تحكم على موظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول بالسجن 9 سنوات

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قررت محكمة تركية، الخميس، سجن موظف تركي في قنصلية الولايات المتحدة في إسطنبول لحوالي 9 سنوات لإدانته بـِ "مساعدة مجموعة إرهابية".

وعبرت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" بعدما حكمت محكمة في إسطنبول على موظف في قنصليتها "بدون أي دليل موثوق"، كما أعلنت سفارتها الخميس في أنقرة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان "لقد خاب أملنا كثيرا إثر القرار الصادر اليوم. لم نرَ أيّ دليل موثوق يدعم هذا الحكم ونأمل في إبطاله سريعا" وذلك بعد الحكم على الموظف التركي متين توبوز بالسجن حوالى تسع سنوات بتهمة "مساعدة مجموعة إرهابية".

وتمّ الحكم على متين توبوز بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر لإدانته بتهمة مساعدة جماعة الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016، وهي تهمة ينفيها، كما تقول واشنطن إنه بريء.

ورفض توبوز المُعتقل مُنذ أكتوبر 2017 كافة الاتهامات الموجهة ضدّه، مُبيناً أنه كان يعمل مترجما فقط، في القنصلية الأمريكية بإسطنبول.

ويتهم توبوز أيضاً بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وبصلته بالمدعي العام السابق زكريا أوز الهارب خارج تركيا ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة جولن.

واتُهم توبوز بالصلة بمسؤولين قادوا تحقيقا بشأن الفساد في 2013 ثم تبين لاحقا أنهم أعضاء في شبكة متهمة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في 2016.

وقال ممثلو ادعاء إنه يتعين تبرئة توبوز من الاتهام بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة لكنه ينبغي سجنه بتهمة أقل وهي الانتماء لمنظمة إرهابية.

وفي سبتمبر الماضي قال مصدر مطلع إن محاميي متين توبوز قدموا طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدراسة القضية، والتي قبلت الطلب بعد رفض أعلى محكمة في تركيا.

وتعد محاكمة توبوز إحدى مسببات التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا الشريكتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".