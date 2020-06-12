إطلاق أعيرة نارية على مساعد وزير داخلية سابق في الدلنجات بالبحيرة

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شهدت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، إطلاق أعيرة نارية على مساعد وزير داخلية سابق، دون حدوث إصابات وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد ببلاغ اللواء أشرف سيف النصر المقرحي مساعد وزير الداخلية السابق، أثناء تواجده بأرضه الزراعية قيام أحد أفراد عموميته بإطلاق أعيرة نارية عليه، وفرّ هاربًا.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة الدلنجات إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة، تبين للعميد خالد أبو الفضل مأمور مركز الدلنجات والرائد محمد الديب رئيس المباحث، وجود عدد من الطلقات الفارغة.

وبسؤال شهود الواقعة، أكدوا قيام أحد أفراد عائلة المجني عليه بإطلاق النيران؛ لخلافات سابقة بينهم بسبب مصرف ري الأرض الزراعية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4298 لسنة 2020 إداري الدلنجات وأحيل لمحمد أكرم مدير نيابة الدلنجات الذى باشر التحقيق بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وأمر بضبط المتهم والسلاح النارى المستخدم في الواقعة.