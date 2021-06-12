العليا للحج: لم نتوقع اقتصار الحج على المقيمين داخل السعودية فقط

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس غرفة شركات السياحية، إنه يتم التعامل على المستوى الرسمي لما يرد من المملكة العربية السعودية، ذاكرًا أن اللجنة تفائلت عندما تم الإعلان عن السماح بأداء فريضة الحج لـ50 ألف فرد على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن شركات السياحة تعاملت مع الإعلان أنه لن يكون هناك حج تجاري، مشيرًا إلى عدم توقعه إصدار السعودية قرارًا باقتصار الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بإجمالي 60 ألف حاج.

وأوضح أنه كان متوقعًا أن يكون الحج لـ10 آلاف فرد داخل المملكة و50 ألف حاج من الخارج، مضيفًا أن شركات السياحة كانت ترغب بسفر المصريين لأداء فريضة الحج، رغم عدم وجود الحج التجاري.

وذكر أنه لن يكون مسموحًا للمصريين بأداء فريضة الحج هذا العام ما عدا المقيمين، موضحًا أن المملكة ستفتح التسجيل لمواطنيها ولممقيمين بداية من غدًا.

وأشار إلى معاناة شركات السياحة خلال العام والنصف الماضيين، خاصة وأنها تعتبر في توقف تام عن العمل، لافتًا إلى أنهم كانوا متفائلين بعودة الحج والعمرة لاستعادة النشاط من جديد.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

