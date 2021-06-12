مفوضية الانتخابات العراقية تقرر قبول طلبات الراغبين في الانسحاب من الترشح

قررت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم السبت، قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من الترشح للانتخابات المقررة في أكتوبر القادم.

وقال مجلس المفوضين - في بيان نقلته قناة (السومرية العراقية) - إنه "في إطار التحضير للانتخابات المقبلة يوم 10 أكتوبر القادم، واستجابة لما يرد من مطالبات لمفوضية الانتخابات، قرر مجلس المفوضين الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل، سواء كان مرشحاً منفرداً أو من ضمن تحالف وفق ضوابط وشروط، وتم تحديد الفترة من غد الأحد وحتي يوم 20 من الشهر الجاري موعداً لتقديم طلبات الانسحاب".

وأضاف أنه "لا يحق للحزب السياسي أو التحالف تغيير مرشحيه وتقديم أسماء مرشحين جدد لم يكونوا قد ترشحوا قبل انتهاء مدة الترشيح أو استبدال المرشحين السابقين بمرشحين غيرهم، إلا إذا استبعدت المفوضية بعضاً من مرشحيه وطلبت استبدالهم بغيرهم، وخلال مدة تحددها المفوضية".

وأوضح المجلس أنه يحق للحزب أو التحالف أن يسحب ترشيح المرشح من قبله للفترة المحددة من قبل المفوضية من دون أن يستبدله بآخر، على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة، وبشرط أن يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من قبل المرشح المراد سحب ترشيحه ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو من ضمن قائمة أخرى.

وفي السياق، اعتبر رئيس تحالف "قوى الدولة الوطنية" بالعراق، عمار الحكيم اليوم أن الانتخابات هي أخطر من انتخابات 2005، مؤكداً أنه لا مجال لتأجيلها.

وقال الحكيم - خلال فعاليات ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية - إن "الانتخابات المقبلة أكثر خطورة من انتخابات ٢٠٠٥ لاعتبارات عدة منها أن الأولى عملت على تأسيس الديمقراطية، والقادمة ستعمل على تثبيتها والتأسيس لمرحلة جديدة".

ولفت الى أنه "لا تأجيل للانتخابات وما عدا ذلك فهي دعوات وأمنيات، فالانتخابات القادمة مدعومة بإرادة سياسية لإجرائها في موعدها المحدد فضلا عن الإرادة الدولية والدور الأممي في دعم العراق لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد"، مبديا اعتقاده بأن "الحكومة جادة بإجراء الإنتخابات في موعدها باعتبارها أحد أهداف تشكيلها بالإضافة إلى استعادة هيبة الدولة".