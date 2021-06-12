«الأهلى المصرى» يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية بيوت الشباب المصرية

وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع جمعية بيوت الشباب المصرية بهدف توفير مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لبيوت الشباب المصرية على مستوى الجمهورية والمترددين عليها وبصفة خاصة الشباب.

حضر التوقيع الذى تم بالمركز الرئيسى بالبنك الأهلى المصرى، يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة وأشرف على عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية وكريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع وهالة حلمى رئيس المنتجات والشمول المالى بالبنك وكمال عامر المستشار الإعلامى لوزير الشباب والرياضة واحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة واللواء إيهاب نصير المدير التنفيذى لجمعية بيوت الشباب المصرية.

من جانبه قال يحيى أبوالفتوح ان البنك الأهلى المصرى له دور رائد ومتنامٍ فى التوسع ودعم خطط الشمول المالى وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لجميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة الشباب، حيث كان للبنك الأهلى المصرى السبق فى اصدار أكثر من مليون بطاقة مصرفية مسبقة الدفع لطلبة الجامعات من خلال التعاقد مع 46 جامعة حكومية وغير حكومية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى ان البروتوكول يعد امتدادا للتعاون المثمر بين البنك وزارة الشباب والرياضة حيث يتيح استفادة الشباب من الخدمات المصرفية الرقمية التى يقدمها البنك لعملائه والتى تشهد تطويرا مستمرا، واهمها إصدار بطاقات مسبقة الدفع وبصفة خاصة بطاقات الدفع الوطنية «ميزة»، حيث تجاوزت إصدارات البنك من بطاقات ميزة مسبقة الدفع 4.2 مليون بطاقة كأول بنك مصرى يصل إلى هذا الحجم من الإصدارات، مشيرا إلى ان البروتوكول يتيح أيضا الاشتراك فى المحافظ الإلكترونية للشباب أعضاء بيوت الشباب المصرية مجانا دعما لخطة الدولة نحو التحول الرقمى وهو ما يوليه البنك الأهلى المصرى أهمية قصوى.

وقال أشرف عثمان إن البروتوكول يتضمن أيضا ميكنة متحصلات جميع فروع جمعية بيوت الشباب كأكبر هيئة شبابية بمصر على مستوى الجهورية بفروعها المختلفة من خلال توفير البنك نقاط البيع الالكترونية QR Code P.O.S/، وماكينات الصراف الآلى ATM، وتوفير عروض حصرية لعملاء البنك من الشباب وأعضاء الجمعية عند التمتع بخدمات بيوت الشباب المختلفة مما يساعد على تنشيط السياحة الداخلية من خلال شبكة بيوت الشباب المنتشرة بالجمهورية عبر 14 مقرا بمحافظات الجمهورية، ونقاط التسويق المعارض التى تشارك فيها الجمعية حيث توفر أماكن إقامة مناسبة للشباب اثناء سفرهم لـ 86 دولة تنتشر فيها الشبكة الدولية، والتى تمارس فيها البرامج اللازمة لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وحثهم على الاعتماد على النفس والنظام والعمل على بث الروح الجماعية والمشاركة فى اعمال الخدمة العامة.

وأكد كريم سوس ان البروتوكول يتضمن أيضا ميكنة متحصلات جميع فروع جمعية بيوت الشباب على مستوى الجمهورية من خلال توفير البنك قنوات التحصيل الإلكترونية P.O.S/QR Code، Gateway، وتوفير ماكينات الصراف الآلى ببعض افرع الجمعية عل مستوى الجمهورية مع إمكانية فتح فروع الكترونية ببعض افرع الجمعية، وأيضا سيساهم فى ميكنة مدفوعات الجمعية حيث سيقوم البنك بتوفير خدمة الدفع الإلكترونى بنظام CPS لسداد المدفوعات الحكومية، وخدمة الدفع الإلكترونى بنظام الــ ACH للتحويل من حساب الجمعية لحسابات أخرى، كما يشمل البروتوكول عروضا حصرية لعملاء البنك حاملى البطاقات وبصفة خاصة الشباب سواء مصريين او من الأجانب المترددين على بيوت الشباب من خارج مصر الذين سيتم اصدار بطاقات «ميزة» مسبقة الدفع لهم عند التمتع بخدمات بيوت الشباب المختلفة للتعامل بها داخل مصر بالعملة المحلية مما يساعد على تنشيط السياحة الداخلية من خلال 13 بيت شباب منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.