12 شهيدا بينهم عائلة كاملة من 7 أفراد في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق وغرب مدينة غزة، وبلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد عائلة كاملة من عائلة الدحدوح مكونة من الأب والأم و5 من أبنائهم، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال محطة الشوا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف، أن 5 مواطنين آخرين استشهدوا بينهم طفل، وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب كلية التدريب غرب مدينة غزة.

كما استشهد المواطن وائل سليم أبو خاطر إثر قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 31 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال، منذ فجر اليوم الأربعاء، فيما أصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وقد بلغت حصيلة الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة، منذ يوم أمس، نحو 100 مواطن، أكثر من نصفهم من المجوعين.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,077 والإصابات إلى 131,848 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.