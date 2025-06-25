أمين عام الناتو متفائل باعتماد هدف 5% للإنفاق الدفاعي

أعرب مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" عن تفاؤله بموافقة الدول الأعضاء على تخصيص 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء، قبل جلسات اليوم الثاني والأخير من قمة دول الحلف المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية.

وبشأن هدف الإنفاق الدفاعي المتوقع اعتماده اليوم، قال روته إنه رغم أن الالتزام المالي الجديد يمثل تحديًا سياسيًا للعديد من البلدان، إلا أنه الحل الوحيد بسبب التهديد القادم من روسيا وعدم الاستقرار العالمي الحالي.

وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بأن يقبل زعماء دول الحلف هذا الهدف في اجتماع اليوم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة تمامًا بالناتو، وبالمادة الخامسة من ميثاقه.

وأضاف: "هناك توقعات اليوم أيضًا بأن الكنديين والأوروبيين سيزيدون إنفاقهم حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا ضد الروس وغيرهم".

والثلاثاء، انطلقت قمة دول "الناتو" في مدينة لاهاي الهولندية.